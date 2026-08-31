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Dunărea a ajuns la un nivel record de scăzut. Ce arată imaginile din satelit de la granița României

Dunărea

Dunărea

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 31 aug. 2026, 14:38

Dunărea are un debit de aproximativ 1.600 de metri cubi pe secundă la granița României cu Bulgaria, la sfârșitul lunii august 2026, cu mult sub media obișnuită pentru această perioadă, de circa 3.900 de metri cubi pe secundă.

Scăderea debitului se vede în mai multe sectoare ale fluviului. Nivelul redus al apei a restrâns și lățimea șenalelor navigabile, ceea ce poate crea dificultăți pentru transportul pe Dunăre.

Situația este urmărită cu ajutorul imaginilor satelitare, care permit observarea rapidă a modificărilor produse de perioadele lungi fără precipitații.

Bancuri de nisip, vizibile din spațiu

O imagine realizată pe 30 august de satelitul Sentinel-2 surprinde sectorul Dunării de lângă Corabia, la frontiera dintre România și Bulgaria.

Fotografia arată suprafețe extinse de nisip apărute în albia fluviului. Cele mai mari zone sunt vizibile în apropierea insulelor și de-a lungul malurilor, pe fondul retragerii apei.

Sateliții urmăresc schimbările

Datele furnizate de programul european Copernicus permit monitorizarea suprafeței ocupate de apă și a sedimentelor care ies la suprafață atunci când nivelul Dunării scade.

Imaginile oferă astfel o imagine de ansamblu asupra efectelor secetei asupra unuia dintre cele mai importante fluvii europene.

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