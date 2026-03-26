Echipa de start a României la Istanbul: pe cine mizează Mircea Lucescu

Naționala României se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri din ultimii ani, contra Turcia, în barajul pentru Cupa Mondială.

Selecționerul Mircea Lucescu a stabilit echipa de start pentru duelul de la Beşiktaş Park, mizând pe o formulă echilibrată, în ciuda problemelor de lot din ultimele zile.

În poartă va intra Ionuț Radu, care a avut emoții după o accidentare recentă, dar este apt pentru acest meci crucial. Linia defensivă este formată din Andrei Rațiu, Andrei Burcă, Radu Drăgușin și Nicușor Bancu.

La mijlocul terenului, selecționerul a ales un cuplu format din Vlad Dragomir și Răzvan Marin, în timp ce compartimentul ofensiv va fi susținut de Dennis Man, Ianis Hagi și Valentin Mihăilă.

În atac, responsabilitatea marcării golurilor îi revine lui Daniel Bîrligea, care va încerca să pună presiune pe defensiva adversă încă din primele minute.

În cazul unei victorii, România va face un pas important spre calificarea la turneul final, urmând să dispute finala barajului contra Slovacia sau Kosovo.