Femeie din Belgia, rătăcită în Munții Rodnei

Trei jandarmi montani din cadrul Postului Montan Borșa s-au deplasat pentru salvarea unei femei rătăcite în Munții Rodnei, parcurgând un traseu de aproximativ 3 ore.
Femeia de naționalitate belgiană a fost găsită de jandarmii montani și nu prezenta probleme de sănătate.
Aceasta le-a mărturisit salvatorilor ei că ar fi dorit să parcurgă un anumit traseu. A plecat din Complexul Turistic Borșa urmând o hartă pe telefon, pe un traseu nemarcat.
După 5 ore de mers pe cărări și prin pădure, a ajuns într-o zonă foarte greu accesibilă, s-a speriat și atunci a sunat la 112. Jandarmii au condus-o în siguranță la autospeciala de intervenție și apoi înapoi în orașul Borșa.
Pentru a preveni astfel de situații, recomandăm turiștilor să nu pornească singuri la drum, să aleagă trasee potrivite nivelului lor de pregătire, să aibă echipament adecvat și telefonul mobil încărcat.
De asemenea, este important să nu se abată de la traseele marcate și să solicite sprijin prin apelarea numărului unic de urgență 112 atunci când se află în dificultate.