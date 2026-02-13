Florian Coldea, noi manevre disperate pentru a scăpa de dosarul privind constituirea unui grup infracțional organizat

Florian Coldea află azi o decizie importantă a instanței de la Curtea de Apel București

Florian Coldea află azi o decizie importantă a instanței de la Curtea de Apel București. Generalii statului paralel atacă trimiterea primului dosar penal în judecată de către procurorii DNA și încearcă blocarea dosarului în instanță. Constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, trafic de influență și spălare de bani sunt acuzațiile din dosarul care a cutremurat domeniul justiției.

După presiunile asupra procurorului, în perioada în care dosarul era încă în cercetare, acum Florian Coldea acționează prin alte manevre disperate, potrivit Realitatea Plus. În cazul fostului general Dumitru Dumbravă, se va constata încetarea urmăririi penale după decesul său de anul trecut, însă averea sa rămâne blocată de măsurile asiguratorii.

Sunt încă în vigoare măsurile procurorilor asupra bunurilor și sumelor de bani care nu au putut fi justificate de către generali.

Magistrații Înaltei Curți au decis să respingă contestația asupra măsurilor asiguratorii, iar decizia în acest caz este definitivă. La ultimul termen, Florian Coldea nu s-a prezentat în instanță, fiind plecat din țară, dar a fost reprezentat de avocatul său, Valentin Șelaru (fost judecător la ICCJ și apropiat al Laurei Codruța Kövesi, despre care se spune că ar fi făcut parte din rețeaua judecătorilor din „culoarele justiției”).

Sursa: Realitatea din Justitie