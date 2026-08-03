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Fostul președinte al Autorității Vamale, în fața judecătorilor. Este acuzat că a falsificat documente oficiale

Judecată

Judecată

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 aug. 2026, 15:44

Fostul președinte al Autorității Vamale Române, Mihai Savin, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, fiind acuzat de fals intelectual, potrivit unor surse judiciare.

Anchetatorii au anunțat că au finalizat investigațiile și au dispus trimiterea în judecată a trei funcționari publici din cadrul Autorității Vamale Române și al Direcției Regionale Vamale Galați.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Sectorului 6 București, iar inculpații sunt cercetați pentru infracțiuni de fals intelectual, uz de fals și complicitate la uz de fals.

Conform procurorilor, la data de 24 martie, doi dintre inculpați – unul ocupând atunci funcția de președinte al Autorității Vamale Române, cu rang de secretar de stat, iar celălalt fiind director executiv în cadrul Direcției Regionale Vamale Galați – ar fi întocmit în mod nelegal două documente oficiale, consemnând informații nereale.

Sursele judiciare au precizat pentru Agerpres că persoana vizată este Mihai Savin, numit la conducerea Autorității Vamale în luna ianuarie prin decizia premierului Ilie Bolojan. Acesta a fost eliberat din funcție la jumătatea lunii iunie, după ce procurorii au dispus punerea sa sub acuzare.

Potrivit anchetatorilor, documentele ar fi consemnat în mod fals existența unei situații operative cu grad ridicat de risc și desfășurarea unei misiuni fictive pe 18 martie 2026, între orele 15:00 și 21:00, în aria de competență a instituției.

Scopul acestor înscrisuri ar fi fost justificarea unor contravenții rutiere comise în aceeași zi de un al treilea inculpat, consilier în cadrul Autorității Vamale Române, în baza prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

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