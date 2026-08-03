Bușoi: Nu am văzut intenții ale furnizorilor care fac contracte noi de a crește prețul

Scris de Daniel Onescu Publicat: 3 aug. 2026, 11:18

Furnizorii de energie care fac contracte noi nu și-au anunțat intenția de a crește prețul în aceste zile, însă cu cât perioada va fi mai lungă și cu cât condițiile vor fi mai dificile, toate costurile de acum, toate importurile scumpe în orele de seară se vor regăsi într-un fel sau altul, în prețurile pe care cu toții le vom plăti, a declarat duminică secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

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