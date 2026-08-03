Niculina Stelea (senator AUR): „Delirul verde”, intitulat pompos Green Deal de către Bruxelles, este în mare măsură vinovat de prezumtiva apocalipsă energetică”

România produce astăzi mai puțină energie decât în urmă cu 15 ani, în ciuda investițiilor masive în surse regenerabile și a obiectivelor asumate prin politicile europene de tranziție verde, susține senatorul AUR, Niculina Stelea. Potrivit acesteia reducerea producției de electricitate, gaze, cărbune și țiței este consecința închiderii capacităților de producție, a lipsei investițiilor în infrastructură și a unor politici energetice pe care le consideră greșite.

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