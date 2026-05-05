Furt de 137.600 de lei în județul Maramureș. Doi tineri au fost reținuți

Doi tineri, în vârstă de 24 și 29 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru furt calificat, după o spargere produsă în localitatea Firiza, județul Maramureș.

Cazul a fost reclamat la poliție în data de 3 mai 2026, în jurul orei 17:40, de către un bărbat de 44 de ani, care a sunat la 112 pentru a anunța furtul.

Potrivit sesizării, în noaptea de 2 spre 3 mai 2026, persoane necunoscute ar fi intrat într-un imobil din Firiza, de unde ar fi sustras, dintr-o valiză, suma de 137.600 de lei. În urma cercetărilor și a activităților investigativ-operative, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au identificat doi suspecți.

Pe baza probelor administrate în dosar, cei doi tineri au fost reținuți la data de 4 mai 2026. Ei urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, pentru analizarea unei eventuale alte măsuri preventive. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă.