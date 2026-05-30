George Simion, mesaj de forță de la Cluj: Apărăm lumea liberă din inima Europei

Sursă: Realitatea PLUS

Prezent la Forumul Economic de la Cluj, liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj despre apărarea lumii libere și viitorului Europei. În calitate de vicepreședinte al partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, ECR, Simion susține că relația cu Statele Unite trebuie consolidată și avertizează că tot mai mulți europeni consideră că administrația de la Bruxelles îndreaptă Uniunea Europeană într-o direcție greșită. Liderul AUR a vorbit și despre incidentul din Galați.

"Dragi prieteni care ieri ne-ați trimis sute de mesaje de susținere și ne-ați avut în gândurile voastre, ce s-a întâmplat ieri nu a fost doar un atac crud și nemilos cu drone. Nu a vizat România și nu a vizat Galațiul în mod direct, ci a vizat orașul Reni, un oraș civilizat, orașul în care români și ucraineni trăiesc pașnic împreună. Din păcate, de aproape patru ani nu mai putem vorbi despre pace în această regiune. Acolo trăiesc cetățeni români și cetățeni europeni care sunt afectați de același fenomen care lovește oriunde vedem totalitarism și dictatură.





Un alt motiv pentru care ne aflăm astăzi aici, în inima Europei și în inima României, este acela de a apăra lumea liberă. Iar lumea liberă este formată pe întregul nostru continent, Europa, împreună cu liderul lumii libere, Statele Unite ale Americii. Viziunea noastră, ca membri ai ECR, este consolidarea relațiilor transatlantice. Problema este că, pe tot cuprinsul continentului nostru, tot mai mulți oameni au sentimentul că Europa se îndreaptă într-o direcție greșită", a declarat George Simion.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026