George Simion rupe tăcerea după incidentul cu drona din Galați: ”Suntem în contact cu marile națiuni.Să nu îi lăsăm pe cei care răspândesc frica să câștige” -VIDEO

Președintele AUR, George Simion, a transmis vineri seară, în direct la Realitatea PLUS, un mesaj tranșant cu privire la incidentul cu drona care a lovit un bloc din Galați.

”În primul rând, sunt tată și mă gândesc la ce se putea întâmpla pentru copiii de acolo. Gândul meu merge către familiile afectate direct, care trebuie ajutate, sperăm, nu cum s-a întâmplat în blocul din Rahova. Ne gândim la cei care au fost speriați, ne gândim la cei care nu-și pot reveni din cauza șocului și sigur ne gândim la consecințele care puteau fi mult mai mari dacă acea dronă avea încărcătură.

Trebuie să ne gândim că acele drone, că am înțeles că au fost un număr de zeci de drone, au atacat tot români care locuiesc momentan în Ucraina, în localitatea Reni, localitate pe care am vizitat-o de multe ori, unde e o comunitate românească importantă, localitate care a făcut parte din România și în perioada interbelică. Și am văzut intervenția ministrului Apărării, o intervenție echilibrată, mă bucur că nu mai a aruncat vina, cum am văzut, eu m-am trezit de la patru dimineața, m-au alertat colegii și am fost în premanență în telefoane”, a declarat George Simion, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Liderul AUR a subliniat că a văzut preocupare ”să se dea vina și pentru că nu-și puteau recunoaște propria incompetență, s-au dat vina pe opoziție astăzi, că n-am fi votat nu știu ce lege din 2025, în februarie, au avut toți banii la dispoziție să cumpere sisteme de apărare. Noi am avertizat că în SAFE nu sunt adaptate armele pentru un război purtat în anul 2025”.

”România trebuie protejată, fiecare cetățean român trebuie protejat”

Alessia Păcuraru: În momentul actual, cum ne poate ajuta programul SAFE, având în vedere că am văzut declarațiile ministrului Apărării, că au mers mai departe proiectele pe acest program SAFE, tehnologia care ne lipsește armatei române și, mai ales, că armata română nu are capacitatea de a doborî drone din spațiul aerian românesc? Însă, un amănunt extrem de important pe care l-am văzut în această declarație: patru minute a fost timpul în care drona de proveniență rusească a fost în spațiul aerian românesc. Cine este de vină? De ce nu a fost doborâtă la timp? Cine răspunde pentru acest eveniment, pentru o situație care ar fi putut să fie mult mai gravă și, mai mult decât atât, domnule Simion, cine răspunde pentru faptul că s-a pierdut semnalul acelei drone de pe radarul armatei române?

George Simion: Suntem la Cluj-Napoca, avem un forum european economic aici, participa si emisarul special a lui Donald Trump, Mike Adams, tocmai survoleaza un elicopter. Vreau sa va zic că în teatrele de operațiune actuale, astfel de drone și obiecte de mici dimensiuni nu sunt doborâte cu F-16 și cu rachetele.

Informațiile pe care le-am avut de la primele ore ale dimineții, venite pe surse militare, arătau că acea dronă putea fi lovită, însă racheta ar fi costat un milion de euro, s-a făcut un calcul de oportunitate. La noi nici măcar proceduri nu sunt, să așteapta un răspuns de la statul major. În alte state obișnuite cu conflictele, vezi Ucraina, vezi Israelul, piloții sunt lăsați să decidă și să facă o analiză asupra situației. Acum, avem acest program SAFE, pentru noi este foarte important să fim auziți. România trebuie protejată, fiecare cetățean român trebuie protejat.

Nu vreau să mă gândesc de ce nu s-a luat această decizie și nu a fost doborâtă drona. Vreau să spun în continuare ce am spus mai devreme: Lăsați parandărăturile, lăsați comisioanele, lăsați producțiile în alte state de armament greoi. Războaiele moderne se poartă cu drone, cu sisteme de bruiaj, cu sisteme de apărare. Avem state în Orientul Mijlociu obișnuite cu acest gen de război.

Drona a fost una de inspirație iraniană, produsă în Rusia, într-un atac asupra Ucrainei. Concentrarea ministrului nostru de Externe la nouă dimineața era să lovească în AUR și al unora și altora să ne acuze că de ce n-am condamnat ferm Rusia. Nu știu cu ce ar fi schimbat asta datele problemei.

Am condamnat Rusia de pe 24 februarie 2022, când a început acest război de agresiune împotriva Ucrainei, însă asta nu salvează vieți. Doar pacea salvează vieți. Și în momentul în care toate țările merg către...în loc să meargă către dezescaladare, merg către și mai mult armament, și mai mare înarmare, nu vom ajunge într-o situație favorabilă.

”Este timpul pentru luciditate! Avem nevoie de stabilitate politică”

Alessia Păcuraru: Domnule Simion, suntem la acest eveniment extrem de important la Cluj, pe care telespectatorii noștri o să-l vadă în exclusivitate pe parcursul tuturor acestor zile la European Conservative Party, acest eveniment, care reunește lideri la nivelul Uniunii Europene și invitați speciali de la Washington, de la Casa Albă. Am primit tot felul de întrebări despre cine se face vinovat.

George Simion: Eu îmi mențin poziția de azi dimineață. Este nevoie de stabilitate, pot să arăt cu degetul și avem toți cei care spuneau că avem nevoie de legi speciale pentru doborârea dronelor, de parcă cei care intră în spațiul nostru aerian nu pot fi pedepsiți și nu se pot lua măsuri. Este timpul pentru luciditate! Avem nevoie de stabilitate politică, avem nevoie de decizii asumate și nu de lucruri impuse sub aspectul urgenței. S-au făcut multe prostii în timpul pandemiei pentru a justifica anumite achiziți.

Trebuie să ne inspirăm de la cei care sunt atacați, vedem Ucraina, vedem Orientul Mijlociu. Avem nevoie de o strategie de apărare națională adaptată, într-adevăr, anului 2026, și avem nevoie să înțelegem că viața românilor contează. Nu vreau să mă gândesc la ce se întâmpa dacă avea încărcătură mare acea dronă.

”Nu mai are rost acum să dezgropăm trecutul. Trebuie să ne gândim către viitor”

George Simion a reiterat poziția sa, dar și cea a partidului AUR și a subliniat că în astfel de momente nu mai are rost să fie dezgropat trecutul.

”Să știți că nu mai are rost acum să dezgropăm trecutul și asta este poziția mea și a partidului AUR. Trebuie să ne gândim către viitor. Securitatea românilor și fiecare viață este importantă. Repet ce v-am spus la început, ca tată de copil spun asta. De aceea cred că industria de apărare românească, pe care am văzut-o la Romarm, de exemplu, putem produce și noi drone.

Avem softuri, avem IT-ști, avem capacități pregătite și putem dezvolta sisteme de practice funcționale pentru depistarea acestor obiecte zburătoare. Am încrederea că avem profesioniști în armata României, în institutele statului român, sper, atrag atenția ca acest incident să nu fie doar justificarea unor achiziții la suprapreț, cum s-a întâmplat în timpul pandemiei.

Avem nevoie ca România să se reconstruiască, asta se întâmplă numai cu stabilitate, cu seriozitate și asta se întâmplă fără a alarma oamenii. Dacă nu eram la acest forum economic important pe care îl organizăm cu Partidul European din care facem parte, aș fi fost la Galați pentru a sprijini oamenii.

Nu vreau să intru acum într-o retorică a urii în care să spun că Nicușor Dan a fost huiduit și a mers acolo iar fără soluții. Vreau să spun că este momentul să găsim un numitor comun și în continuarea anului 2026 să ne punem țara la adăpost, pentru că din 2022, de când a început acest război de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei, timp de patru ani ni s-au dat asigurări că suntem în siguranță, că nimic nu se va întâmpla.

Iată că totul era o minciună. Cei care au răspândit aceste minciuni, cei care au fost la butoane, cei care au avut ministerele pe mână, trebuie să facă un pas în spate și de acum înainte să luăm deciziile bune pentru România”, a mai spus liderul AUR.

”Să nu îi lăsăm pe cei care răspândesc frica să câștige”

Alessia Păcuraru: Tocmai de aceea, la finalul acestei transmisiuni în direct și în exclusivitate pentru Realitatea Plus, vreau să închei această transmisiune printr-un mesaj care vă aparține pentru cei de acasă.

George Simion: Suntem în contact cu marile națiuni ale lumii. Noi românii am fost de-a lungul vremii mediatori, am știut să promovăm pacea, este nevoie să fim lucizi, să fim liniștiți, să privim către viitor. Nu vă speriați și nu lăsați pe cei care răspândesc frica. Frica şi vor să ne conducă prin teamă să câştige. Este timpul păcii.