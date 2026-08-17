Gică Hagi știe ce îi trebuie naționalei României: „Trebuie să credem în victorie”

Gheorghe Hagi consideră că România are nevoie de o schimbare importantă la nivelul mentalității dacă vrea să devină o echipă capabilă să se lupte de la egal la egal cu adversarii puternici.
Selecționerul pune accent pe atitudinea jucătorilor și spune că fiecare fotbalist convocat trebuie să aibă încredere în propriile calități și să intre pe teren cu dorința de a câștiga.
Hagi consideră că spiritul de echipă este unul dintre elementele care pot face diferența în meciurile importante. Jucătorii trebuie să fie conectați permanent la ceea ce se întâmplă pe teren și să reacționeze atunci când echipa are nevoie de ei.
„Trebuie să ai spirit, să ai plăcere să câștigi”, a transmis Hagi, insistând asupra mentalității pe care vrea să o vadă la echipa națională.
În același timp, selecționerul a identificat și mai multe aspecte ale jocului care trebuie îmbunătățite. România trebuie să aibă mai multă inițiativă, să controleze mai bine mingea și să fie mai eficientă atunci când ajunge în apropierea porții adverse.
Meciurile disputate cu Georgia au reprezentat pentru stafful tehnic o ocazie de a testa mai mulți jucători și de a observa nivelul la care se află echipa în acest moment. Hagi spune că astfel de partide sunt importante pentru pregătirea grupului și pentru stabilirea direcției pe care naționala trebuie să o urmeze.
Selecționerul își dorește ca România să nu joace cu teamă și să nu aștepte doar greșeala adversarului. În schimb, Hagi vrea o echipă care să aibă personalitate, să își asume jocul și să creadă că poate obține victoria indiferent de numele adversarului.
Pentru fostul mare internațional, mentalitatea trebuie construită împreună cu rezultatele. Jucătorii trebuie să înțeleagă că succesul vine din muncă, unitate și dorința permanentă de a progresa.
„Singurul lucru care aduce fericirea sunt victoriile”, a mai spus Hagi, mesajul său fiind unul clar pentru fotbaliștii României: naționala trebuie să își construiască o mentalitate bazată pe curaj, încredere și dorința de a câștiga.