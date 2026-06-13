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Actualitate· 1 min citire
Imaginile dezastrului: comune măturate de viituri
Inundații în România
Publicat13 iun. 2026, 10:26
Sursărealitatea.net
Vremea extremă continuă să facă prăpăd în țară. Într-o localitate din județul Buzău o școală și mai multe case au fost inundate după ce râul Slănic a ieșit din matcă. În județul Olt 10 gospodării au fost luate de viituri și mai multe persoane au fost evacuate. Iar în Dâmbovița un mal s-a surpat chiar în apropiere de casele oamenilor din cauza alunecărilor de teren. Și în orele următoare sunt anunțate ploi torențiale și vijelii.
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