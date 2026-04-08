Incendiu puternic într-un bloc din Sighetul Marmației. Peste 80 de persoane au fost evacuate
Un incendiu puternic a izbucnit marți noapte, într-un bloc din Sighetu Marmaţiei, unde au ars tablourile electrice pe trei etaje ale imobilului. Peste 80 de persoane au fost evacuate, iar o femeie și un copil au primit îngrijiri medicale.
”Detaşamentul de Pompieri Sighetu Marmaţiei a intervenit noaptea trecută, în jurul orei 23:00, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la tablourile electrice ale unui bloc de locuinţe situat pe strada Alexandru Ivasiuc. La faţa locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi un echipaj de prim ajutor SMURD”, a transmis, miercuri, ISU Maramureş.
La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără şi degajări mari de fum la nivelul tablourilor electrice pe trei etaje ale imobilului.
”Din cauza fumului care a inundat casa scării, s-a luat măsura de siguranţă a evacuării locatarilor din imobil. S-au autoevacuat 80 de persoane, iar 2 locatari au fost evacuaţi de fortele de intervenţie. Un copil în vârstă de 10 ani şi o femeie, au fost asistaţi de echipajul medical aflat la faţa locului, însă nu a fost nevoie ca aceştia să fie transportaţi la spital”, au mai spus reprezentanții ISU.
După întreruperea alimentarii cu energie electrică, incendiul a fost lichidat, intervenind-se la ventilarea spaţiului.
Citește și:
- 13:32 - Gheorghe Piperea aruncă bomba: „Hold-up administrativ la CNA! Decizia împotriva Realitatea Plus, un abuz”. Se cere desființarea instituției
- 13:21 - CNA analizează solicitarea de rediscutare privind retragerea licenței Realitatea PLUS, la ora 13:30
- 13:15 - George Simion: "Decizia închiderii Realitatea e motivată politic. E un atac la democrație"
- 12:35 - Audiență record pentru Realitatea PLUS după decizia CNA: Rămânem alături de voi
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News