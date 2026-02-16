Informații din trafic
Informații din trafic
Poliţiştii rutieri recomandă prudenţă
În ţară se circulă pe şosele în general umede, iar în estul ţării se acţionează după ninsorile din cursul nopţii. Poliţiştii rutieri recomandă prudenţă şi adaptarea la condiţiile de vreme. Ne-a oferit detalii Ramona Tudor, de la Centrul Infotrafic al Poliţiei Române.
Ramona Tudor: La nivelul ţării se circulă în general pe un carosabil umed, se acționează cu material antiderapant pe drumurile din zona de est, unde în cursul noaptea au fost precipitații sub formă de minsoare, respectiv în județele Suceava, Botoșani, Bacău, Covasna, Vrancea și Buzău.
Așadar, înainte de a porni la drum, asigurați-vă o bună vizibilitate din autovehicul prin curățarea tuturor geamurilor, asigurați-vă că sunt funcționale sistemele de iluminare și dezaburire, în general rulați cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, creșteți distanța de siguranță între autovehicule atunci când vă deplasați pe un carosabil umed sau alunecos și evitați manevrele riscante și să aveți preocupări de natură a vă distrage atenția, rămânând astfel conectați la ceea ce se întâmplă în trafic, pentru a putea anticipa situațiile periculoase și a nu reacționa în ultimul moment.
Citește și:
- 19:42 - Atenție la „Romance Scam” și site-urile fantomă înainte de 8 Martie. Recomandările experților pentru a nu cădea în plasa infractorilor cibernetici
- 19:35 - Peste 200 de minori sunt încă în Orientul Mijlociu. Anunțul purtătorului de cuvânt al MAE
- 19:32 - Comisia Europeană: Amenințările lui Zelenski împotriva lui Orban sunt „inacceptabile”
- 19:21 - Avocatul Poporului a atacat la CCR OUG privind reforma administrației publice centrale și locale
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News