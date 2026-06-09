Judecătorii instanțelor din București amenință cu posibila oprire a activității și denunță „degradarea statului de drept”

Sursă: realitatea.net

Judecătorii instanțelor denunță „degradarea statului de drept” și avertizează cu o posibilă întreupere a activității. In paralel, acești au lansat un mesaj extrem de ferm la adresa puterii politice, acuzând o tentativă de subordonare a justiției. În comunicatul oficial, magistrații afirmă că denunță „degradarea constantă a statului de drept în România prin încercarea susținută de subordonare a puterii judecătorești de către puterea politică”.

Într-un comunicat oficial al Curții de Apel Pucurești, magistrații denunță „degradarea constantă a statului de drept în România prin încercarea susținută de subordonare a puterii judecătorești de către puterea politică”.

Totodată, Adunarea Generală a decis să amâne pentru o ședință viitoare o hotărâre privind oprirea integrală a activității instanței, un scenariu care ar putea bloca o parte importantă a sistemului judiciar.

Judecătorii cer Consiliului Superior al Magistraturii să intervină urgent, solicitând „oprirea de îndată a campaniei de discreditare a puterii judecătorești” și „recunoașterea independenței reale a judecătorului”, pe care o consideră esențială într-o societate democratică.

Magistrații resping categoric și proiectul legislativ privind salarizarea judecătorilor, pe care îl consideră „inacceptabil”, susținând integral observațiile formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție și de CSM.