Dronă doborâtă în România | Jurnalista Ana Maria Păcuraru a analizat în detaliu reacțiile internaționale și scenariile geopolitice

Primele reacții internaționale, precum și implicațiile geopolitice ale doborârii unei drone pe teritoriul României, au fost analizate în detaliu de jurnalista Realitatea Plus Ana Maria Păcuraru. Aceasta a precizat că postul TV a lșuat legătura cu cei mai importanti factori de deicia sin instutii din tara si sătnate, pentreu o primi informatii detaliate privind noul incident de securitate.
Presa internațională a preluat în regim de breaking news incidentul din România
"Subiectul a depășit deja granițele României; Al Jazeera English a preluat știrea în regim de breaking news internațional, la fel și Times of India confirmă informația, ambele citându‑l pe președintele Nicușor Dan, care a confirmat public doborârea dronei.
Practic, în doar câteva ore, incidentul de la granița estică a României a ajuns pe agenda presei internaționale de pe două continente diferite.
Noi, Realitatea Plus, suntem în legătură directă chiar acum cu oficiali americani și români pentru reacții pe acest subiect. Am solicitat deja poziția atât din partea Ambasadei Statelor Unite la București, cât și din partea Ministerului Afacerilor Externe și a Ministerului Apărării Naționale, pentru a înțelege contextul complet al incidentului, inclusiv proveniența dronei și implicațiile pentru securitatea flancului estic al NATO.
Trebuie să înțelegem ce protocol NATO reglementează decizia de angajare a unei ținte aeriene neidentificate în spațiul unui stat membru și de ce au fost mobilizate atât F‑16‑uri românești, cât și Eurofighter‑uri italiene de la Guberniciano.
Dacă acest lucru înseamnă că amenințarea a fost considerată de rang crescut sau nu și, totodată, de ce s‑a ales angajarea cu rachetă și nu bruiaj electronic sau interceptarea non‑cinetică, având în vedere că ținta survola teritoriul național.
„Așteptăm răspunsuri esențiale de la NATO privind proveniența dronei”
Sunt întrebări foarte importante la care așteptăm răspunsul. Totodată, din partea NATO mai așteptăm să aflăm de unde a provenit această dronă, dacă venea din spațiul ucrainean, rusesc sau altă direcție, dacă a fost o dronă militară de recunoaștere sau, posibil, doar un vehicul rătăcit dintr‑un conflict din vecinătate.
Nu avem încă aceste răspunsuri și nu știm dacă România a notificat deja NATO oficial acest incident. Am contactat deja NATO pe această cale și dacă a fost invocat vreun articol din tratat. Rămâne să primim aceste răspunsuri și vă vom informa de îndată ce le avem”, a explicat jurnalista Ana Maria Păcuraru.