Mașini de lux furate din Europa și vândute în România. Grupare cu români, destructurată în urma unei operațiuni internaționale

Publicat 16 iul. 2026, 09:42 Sursă Realitatea.Net

O amplă anchetă desfășurată de autoritățile din Spania, în colaborare cu polițiștii români, a dus la destructurarea unei rețele specializate în furtul și comercializarea mașinilor de lux. Printre persoanele reținute se numără și cetățeni români, iar anchetatorii susțin că gruparea a acționat timp de aproximativ doi ani în mai multe state europene.

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