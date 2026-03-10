Mesaje diferite de la Washington și Tel Aviv: Trump vorbește despre negocieri, Netanyahu spune că ofensiva continuă

Președintele Donald Trump a declarat că există încă șanse pentru deschiderea unor negocieri cu Iran, în ciuda conflictului militar aflat în desfășurare în Orientul Mijlociu.

Trump a precizat că administrația de la White House analizează mai multe variante pentru a opri escaladarea tensiunilor și a readuce părțile la masa discuțiilor.

Potrivit acestuia, diplomația rămâne o opțiune, dar numai dacă autoritățile iraniene sunt dispuse să facă concesii în privința programelor lor militare și nucleare.

În același timp, prim-ministrul Israel, Benjamin Netanyahu, a transmis un mesaj mult mai ferm în legătură cu evoluția operațiunilor militare. Acesta a declarat că ofensiva lansată împotriva țintelor iraniene nu s-a încheiat și că armata israeliană își va continua acțiunile până când obiectivele stabilite vor fi îndeplinite.

Netanyahu a subliniat că Forțele Defensive ale Iranului vor continua loviturile asupra infrastructurii militare considerate periculoase pentru securitatea statului israelian. P

otrivit liderului de la Jerusalem, scopul acestor operațiuni este împiedicarea dezvoltării unor capacități militare care ar putea amenința direct Israelul.

Conflictul dintre SUA, Israel și Iran a dus în ultimele zile la atacuri aeriene asupra mai multor obiective militare și industriale, dar și la lansarea de rachete și drone în diferite zone ale regiunii.

În timp ce Washingtonul sugerează că o soluție diplomatică ar putea deveni posibilă dacă tensiunile se reduc, conducerea israeliană insistă că presiunea militară trebuie menținută pentru a limita capacitățile militare ale Iranului.

Diferența de ton dintre cele două capitale reflectă strategii diferite în gestionarea conflictului, care continuă să provoace îngrijorări la nivel internațional.