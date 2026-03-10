Volodimir Zelenski vine joi în România. Președintele Ucrainei se va întâlni cu președintele Nicușor Dan
Nicușor Dan / Volodimir Zelenski
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va veni joi în vizită în România. Potrivit surselor Realitatea PLUS, liderul de la Kiev se va întâlni cu președintele Nicușor Dan.
Este a doua vizită pe care Volodimir Zelenski o efectuează în România, de la izbucnirea războiului din Ucraina. Vă reamintim că liderul de la Kiev a venit pentru prima dată în țara noastră pe data de 10 octombrie 2023 pentru a se întâlni cu fostul președinte Klaus Iohannis, dar și fostul premier Marcel Ciolacu.
De asemenea, președintele Ucrainei s-a întâlnit și cu președinții Camerei Deputaților și Senatului și ar trebuit să susțină un discurs în Parlamentul României, însă a fost anulat în ultimul moment.
Citește și:
- 18:31 - Scandal în Biserica Catolică: episcop din SUA, acuzat că a furat sute de mii de dolari din fondurile bisericii
- 17:57 - Sondaj în Republica Moldova: majoritatea cetățenilor se opun unirii cu România, dar sprijină aderarea la Uniunea Europeană
- 17:21 - Avertisment dur de la Trump: Iranul riscă lovituri „de 20 de ori mai puternice” dacă oprește petrolul din Golful Persic
- 16:42 - Atac violent în Prahova: un bărbat și-a lovit fosta soție cu o rangă. Intervenția unui martor a salvat-o
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News