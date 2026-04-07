Mihail Neamțu, reacție dură după retragerea licenței CNA: „Asistăm la o prăbușire a standardelor democratice”

Mihail Neamțu, parlamentar AUR, a reacționat marți după decizia CNA de a retrage licența postului Realitatea Plus. Acesta consideră că măsura reprezintă un act de cenzură și o abatere gravă de la principiile democratice, evocând perioade întunecate din istoria recentă a României.

„Asistăm la o prăbușire a standardelor democratice”

„Ceea ce se întâmplă acum ne amintește chiar de ce se întâmpla când rușii, da, chiar rușii, erau aici cu influența lor bine cunoscută prin 1831–32, oameni importanți ai culturii române se trezeau intimidați de către, repet, mentalitatea vremii. Noi credeam că am ieșit din această gândire de autocrație autoritară care nu permite adevăratului plural să înflorească și, cu toate astea, constatăm că cei care sunt obsedați să denunțe, vezi-Doamne, influența sau, de ce nu, ingerința Kremlinului în spațiul politic românesc, ei sunt primii care pun în aplicare metode pe care le găsești ba la la Moscova, ba la Minsk, în Belarus, ca în chiar Ucraina lui Zelenski.

Deci, din păcate, asistăm la o prăbușire a standardelor democratice, la o ofensivă împotriva liberalismului clasic, la o formă de dispreț făcută față de ideea însăși de democrație și, cum bine ați spus, libertatea presei, iar noi, la Comisia de Cultură, vom încerca, vă spun sincer, oficial, chiar acum înainte de Paști, va trebui să acționăm, să convocăm o dezbatere națională, pentru că am ajuns în punctul în care trebuie să avem o dezbatere națională în forul suprem legislativ al țării, cu toți cei care în ultimii șapte–opt ani au fost cenzurați în pandemie până, iată, acum, în perioada în care Din Iordanes este președinte, cu toți ziariștii, cu toți influencerii, cu toți oamenii care au avut ceva de spus și care s-au trezit cenzurați.”

„Dacă nu mai avem libertate, nu mai avem nimic”

„Trebuie să facem o dezbatere publică, pentru că dacă nu mai avem libertate, nu mai avem nimic. Libertatea este, până la urmă, argumentul suprem al demnității, că între om și animale există o diferență fundamentală. Omul are cuvânt, omul a fost înzestrat cu capacitatea de a articula gânduri, sentimente, folosind limbajul. Dacă iei omului libertatea și cuvântul, atunci îi iei demnitatea și verticalitatea.

Or, a sosit momentul să spunem că nu mai putem tolera un asemenea regim, cum ați spus foarte bine, un regim politic antinațional, anticonstituțional, un regim gigantic care, până la urmă, se întoarce într-un trecut întunecat, într-un trecut fie ceaușist, fie carlist, fie fascist, numiți cum doriți, dar nu are nicio legătură cu ceea ce vedem acum, cu libertatea." a afirmat Neamțu.