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Noi dezvăluiri despre achizițiile ANM: contracte de milioane de lei pentru tonere, laptopuri și mobilier

Elena Mateescu vs. Diana Buzoianu/ Colaj foto

Elena Mateescu vs. Diana Buzoianu/ Colaj foto

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Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 13:33

Corpul de Control a identificat la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) achiziții directe de milioane de lei pentru tonere, laptopuri și mobilier, în ultimii patru ani, a anunțat sâmbătă ministrul Mediului.

Conform declarațiilor publice ale ministrului Mediului, Diana Buzoianu, verificările au evidențiat contracte atribuite direct cu încălcarea legislației în vigoare. Acestea s-au realizat în perioada 2023-2025, pentru categorii de produse precum consumabile de birou, echipamente IT și mobilier.

Ministra a menționat că achizițiile de tonere au depășit limita legală pentru atribuirea directă. În 2023, valoarea acestor contracte a fost de peste 400.000 de lei, în 2024 de 710.000 de lei, iar în 2025 de 570.000 de lei, limită legală fiind de 270.000 de lei.

Achiziții directe peste achiziții directe, cu valori de milioane de lei în ultimii 4 ani de zile, făcute cu încălcarea legislației, la ANM. Plata unor parfumuri de pe cardurile oficiale ale ANM nu a fost singurul lucru descoperit de Corpul de Control.

Corpul control a scos la iveală și cum achiziții de tonere, de exemplu, de peste 400.000 de lei în anul 2023, 710.000 de lei în 2024, 570.000 de lei în 2025 au fost date prin licitație directă (deși limita de achiziții directe e la valoarea de 270.000).

De exemplu, ANM a făcut magia să dea prin achiziție directă contracte în valoare de 850.000 de lei pentru calculatoare și laptopuri în anul 2023. În 2024 a fost achiziționată mobilă în valoare de peste 1.5 milioane de lei. Ați ghicit. Tot prin atribuire directă. Și lista continuă. Cu multe tipuri de produse unde ANM a decis că nu va aplica legislația în vigoare, ci va atribui direct către niște firme contractele.

— a scris Diana Buzoianu, ministrul Mediului, într-un mesaj public Diana Buzoianu

În plus, ANM a achiziționat calculatoare și laptopuri prin atribuire directă în valoare de 850.000 de lei în 2023, iar în 2024 a cumpărat mobilier pentru peste 1.5 milioane de lei, tot prin aceeași metodă.

Ministra a precizat că două firme au câștigat contracte pe aproape toate categoriile de produse verificate: Euroserv Copy Consult SRL și Euro Data Concept SRL. Ea a solicitat publicului să analizeze ponderea veniturilor din contractele cu ANM în cifra de afaceri a acestor companii și numărul angajaților lor.

Controlul anterior al Ministerului Mediului la ANM a arătat că unul dintre cele cinci carduri asociate contului instituției a fost folosit pentru cumpărarea de parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc și un sutien de lux în valoare de peste 1.000 de lei.

Elena Mateescu, șefa ANM, a anunțat că a luat act de raportul Corpului de Control publicat sâmbătă de Diana Buzoianu. Ea a precizat că a depus sesizări la poliție încă din luna august 2026.

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