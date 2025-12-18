Noi imagini din dosarul Epstein ies la iveală: mesaje suspecte și fotografii cu personaje celebre

Un nou set de fotografii și documente din dosarul lui Jeffrey Epstein a fost făcut public de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA. Materialele provin din arhiva moștenirii lui Epstein și au fost publicate cu o zi înainte de termenul limită impus Departamentului de Justiție pentru declasificarea completă a dosarului.

Publicarea are loc în baza unei legi bipartizane adoptate recent, care obligă autoritățile americane să facă publice toate materialele din acest caz. Informațiile au fost prezentate fără explicații sau legende, iar imaginile sunt parțial redactate pentru protejarea datelor sensibile.

Setul conține 68 de fotografii și documente. Printre ele se află copii ale unor pașapoarte și acte de identitate din mai multe țări. Comisia avertizează că apariția unei persoane în aceste materiale nu reprezintă, în sine, o dovadă de implicare în fapte ilegale.

Unele imagini includ un presupus mesaj text care face referire la un preț pentru o fată descrisă ca adolescentă. Fotografia nu oferă detalii despre cine a trimis sau a primit mesajul. Alte fotografii surprind mesaje scrise de mână pe corpul unei persoane, care par să reproducă fragmente din romanul Lolita, fără context suplimentar.

Printre documentele publicate se regăsește pașaportul lui Jeffrey Epstein, inclusiv o pagină în care este menționată condamnarea sa pentru infracțiuni sexuale împotriva unui minor. Mai apar un pașaport rusesc puternic redactat, precum și documente de identitate din Cehia, Africa de Sud, Ucraina și Lituania.

În fotografii apar și mai multe personalități publice alături de Epstein, printre care Bill Gates, Noam Chomsky, Woody Allen, Dick Cavett și fostul consilier al lui Donald Trump, Steve Bannon. De asemenea, sunt surprinse persoane asociate cu familii regale sau foști oficiali din Qatar și Kuweit. Comisia subliniază din nou că simpla prezență în imagini nu echivalează cu acuzații.

Setul mai include fotografii cu arbalete și un flacon de medicament folosit pentru tratarea disconfortului urinar, fără explicații privind legătura lor cu ancheta.

Materialele publicate acum nu reprezintă întregul dosar. Departamentul de Justiție este obligat să facă publice toate documentele rămase până la termenul limită stabilit de lege, ceea ce crește presiunea publică și politică asupra autorităților americane în unul dintre cele mai sensibile cazuri ale ultimelor decenii.