Noi probleme pentru Joe Biden. Înregistrări confidențiale făcute publice după o dispută în instanță

Republicanii din Congresul Statelor Unite au făcut publice înregistrări audio pe care fostul președinte Joe Biden a încercat ani la rând să le împiedice să ajungă în spațiul public.
Materialele surprind conversații purtate în perioada redactării memoriilor sale și includ referiri la documente clasificate aflate în posesia sa după încheierea mandatului de vicepreședinte.
Potrivit BBC, discuțiile au fost înregistrate în timpul colaborării dintre Joe Biden și scriitorul Mark Zwonitzer, care l-a ajutat la redactarea volumului Promise Me, Dad, publicat în 2017.
Într-una dintre înregistrările realizate în februarie 2017, la scurt timp după plecarea sa de la Casa Albă, Biden afirmă că a descoperit documente clasificate depozitate în subsolul locuinței sale.
Într-un alt fragment, înregistrat în octombrie 2016, acesta spune că deține note detaliate din perioada în care ocupa funcția de vicepreședinte și susține că administrația de atunci nu știa că le păstrase.
Ancheta privind documentele clasificate
În 2024, procurorul special desemnat de Departamentul Justiției a concluzionat că Joe Biden a păstrat în mod necorespunzător documente oficiale cu regim clasificat, însă a decis să nu recomande punerea sa sub acuzare.
Ulterior, republicanii din Camera Reprezentanților, alături de organizația conservatoare Oversight Project, au inițiat acțiuni în instanță pentru a obține acces la înregistrările audio, care au fost făcute publice după finalizarea demersurilor judiciare.
Echipa lui Biden vorbește despre un gest politic
După publicarea materialelor, purtătorul de cuvânt al fostului președinte, TJ Ducklo, a criticat decizia și a acuzat că Departamentul Justiției este folosit în scopuri politice sub administrația președintelui Donald Trump.
Potrivit acestuia, Joe Biden nu este de acord cu publicarea înregistrărilor, însă respectă hotărârea instanței și rolul sistemului judiciar într-un stat democratic.
Înregistrările audio, care însumează peste două ore, surprind mai multe discuții despre documente oficiale și materiale clasificate, devenind un nou subiect de dispută pe scena politică americană.