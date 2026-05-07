Paramedici SMURD agresați într-o ambulanță, în Maramureș
FOTO: Arhivă
Un bărbat din Maramureș a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi agresat doi paramedici SMURD chiar în interiorul ambulanței în care aceștia își exercitau atribuțiile de serviciu.
Incidentul s-a produs în 1 mai, în jurul orei 22:30, în localitatea Mireșu Mare, iar măsura reținerii a fost dispusă joi de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare. Bărbatul este cercetat pentru două infracțiuni de ultraj.
Potrivit anchetatorilor, agresorul i-ar fi aplicat doi pumni în zona feței unui paramedic din cadrul ISU Maramureș, provocându-i leziuni care necesită 12–14 zile de îngrijiri medicale.
În aceleași împrejurări, acesta ar fi lovit cu pumnul în față și un al doilea paramedic, ale cărui răni au nevoie de 2–3 zile pentru vindecare.
Ambii salvatori sunt plutonieri adjutanți în cadrul ISU Maramureș. Cazul evidențiază riscurile la care sunt expuși angajații serviciilor de urgență în timpul intervențiilor.
