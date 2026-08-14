Ploile torențiale fac victime în Japonia

Cel puțin 4 persoane au murit.
Regiunea japoneză Chiba a fost lovită de ploi torențiale fără precedent în istoria meteorologiei locale.
Cel puțin 4 persoane au murit. Alte 5 au fost rănite, iar una este dată dispărută.
Peste 100.000 de gospodării au primit ordine de evacuare, după ce fenomenele meteorologice severe au provocat alunecări de teren și întreruperi ale alimentării cu energie electrică, anunță BBC.
Pentru prima dată în Chiba, autoritatea meteorologică japoneză a emis joi o avertizare de nivel 5, cea mai ridicată treaptă de alertă. Vineri dimineață, avertizarea a fost retrogradată la nivelul 4.
Un reprezentant al Agenției Meteorologice Japoneze (JMA) a declarat într-o conferință de presă că „se conturează un episod de ploi abundente de o intensitate fără precedent”.
Imagini difuzate de postul public japonez NHK au arătat automobile acoperite de ape.
BBC amintește că Japonia, China și Filipine au fost lovite succesiv de furtunile Dolphin, Chan-Hom și Peilou, care traversează simultan regiunea.
La începutul acestei săptămâni, autoritățile chineze au evacuat peste un milion de oameni din locuințele lor, după ce Dolphin, cel mai puternic taifun care a lovit China de la începutul acestui an, a ajuns pe coasta de est a țării.
Vineri, Agenția Meteorologică a Japoniei a anunțat că ploile torențiale au fost provocate de pătrunderea unui val de aer cald și umed în estul țării, care s-a combinat cu aerul rece din straturile superioare ale atmosferei, favorizând condiții de instabilitate extremă.