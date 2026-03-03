Actualitate· 1 min citire
Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dr. Corneliu Toader, dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS - VIDEO
3 mar. 2026, 10:19
Actualizat: 3 mar. 2026, 10:19
Podcasturile REALITATEA Ceva-n PLUS. Dr. Corneliu Toader / Cristina Răduță
Articol scris de Scris de Realitatea de Maramures
Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Durerea de cap sperie milioane de oameni. Când e cazul să ne îngrijorăm cu adevărat?
Dr. Corneliu Toader vine cu explicații, în premieră, la Realitatea Plus: ”Marea majoritate sunt cefalee benigne, nu sunt periculoase. Pe toți ne doare capul, iar doctorii nu sunt scutiți.”
Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net, vineri, de la ora 15:00.
