Prințul Andrew, arestat de ziua lui de către Poliția britanică, după ce au fost făcute publice legăturile cu Jeffrey Epstein - FOTO

Fostul prinț Andrew a fost arestat. Este pentru prima oară când un membru al familiei regale este arestat

Fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat joi dimineață, chiar în ziua în care împlinește 66 de ani, fiind suspectat de abatere în exercitarea unei funcții publice, a anunțat Poliția Thames Valley.

Potrivit autorităților, Andrew a fost reținut la Domeniul Sandringham din comitatul Norfolk, iar anchetatorii efectuează în prezent percheziții la mai multe adrese din Berkshire și Norfolk.

Fostul prinț Andrew a fost arestat. Este pentru prima oară când un membru al familiei regale este arestat

„În cadrul investigației, am arestat astăzi un bărbat în vârstă de şaizeci și ceva de ani, din Norfolk, sub suspiciunea de abatere în exercitarea unei funcții publice. Bărbatul rămâne în custodia poliției pentru moment”, se arată în comunicatul oficial.

BBC News relatează că Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat sub suspiciunea de abatere în exercitarea unei funcții publice, ceea ce ar reprezenta prima dată când un membru al familiei regale moderne este arestat și un moment de cotitură istoric.

Cazul vine pe fondul unei presiuni publice crescânde, alimentate de publicarea recentă a unor noi documente din așa-numitul „dosar Epstein”, care oferă informații suplimentare despre legăturile fostului membru al familiei regale cu milionarul pedofil decedat, conform BBC.

Premierul Keir Starmer s-a alăturat joi vocilor care cer ca Andrew să depună oficial mărturie în legătură cu relația sa cu Jeffrey Epstein, amplificând presiunea asupra fostului duce de York.

Poliția britanică: „A fost arestat sub suspiciunea de abatere în exercitarea unei funcții publice”

Poliția a declarat: „În cadrul anchetei, am arestat astăzi (19 februarie) un bărbat de aproximativ 60 de ani din Norfolk, sub suspiciunea de abatere în exercitarea unei funcții publice, și desfășurăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk.

Bărbatul se află în prezent în custodia poliției.

Nu vom face public numele persoanei arestate, conform ghidurilor naționale. Vă rugăm, de asemenea, să rețineți că dosarul este acum activ, astfel încât trebuie acordată atenție oricărei publicări, pentru a evita încălcarea interdicțiilor impuse de instanță.”

Adjunctul șefului poliției, Oliver Wright, a declarat: „În urma unei evaluări amănunțite, am deschis o anchetă privind acuzațiile de abatere în exercitarea unei funcții publice.

Este important să protejăm integritatea și obiectivitatea investigației noastre, pe măsură ce colaborăm cu partenerii pentru a examina această presupusă infracțiune.

Înțelegem interesul public major față de acest caz și vom oferi actualizări atunci când va fi oportun.”