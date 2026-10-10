Punctul de frontieră Sighetu Marmației – Bila Tserkva a devenit operațional

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 08:58

Punctul de trecere a frontierei Sighetu Marmației – Bila Tserkva a fost deschis pe 8 octombrie 2026. În prima etapă, pot tranzita doar vehiculele destinate transportului de persoane cu o masă maximă autorizată de până la 3,5 tone.

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