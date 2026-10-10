Punctul de frontieră Sighetu Marmației – Bila Tserkva a devenit operațional

Punctul de trecere a frontierei Sighetu Marmației – Bila Tserkva a fost deschis pe 8 octombrie 2026. În prima etapă, pot tranzita doar vehiculele destinate transportului de persoane cu o masă maximă autorizată de până la 3,5 tone.
Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră Române, noua facilitate dispune de șase artere de control pentru fiecare sens de deplasare. Utilizarea acestora va fi extinsă treptat, pe măsură ce vor fi îndeplinite condițiile necesare pentru desfășurarea traficului transfrontalier pe partea ucraineană.
În prima fază, punctul de frontieră este destinat exclusiv controlului vehiculelor destinate transportului de persoane, cu o masă maximă autorizată de până la 3,5 tone. Numărul arterelor folosite efectiv va depinde de volumul de trafic și de situația operativă.
Autoritățile intenționează ulterior să extindă circulația și pentru alte categorii de vehicule, inclusiv pentru cele cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone. Calendarul acestei extinderi nu este precizat în comunicatul oficial.
Responsabilități și condiții de tranzit
Administrarea punctului Sighetu Marmației – Bila Tserkva revine Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), iar Poliția de Frontieră Română este responsabilă de efectuarea controalelor, potrivit atribuțiilor legale.
Pentru prima etapă, Poliția de Frontieră anunță că are la dispoziție personalul, echipamentele și logistica necesare pentru ca verificările să se desfășoare în condiții de siguranță. Instituția precizează că își poate adapta capacitatea operațională în funcție de numărul de vehicule și de extinderea treptată a activității.
Deschiderea noului punct nu schimbă, deocamdată, condițiile de tranzit prin punctul Sighetu Marmației I, cunoscut și sub denumirea Sighet – Solotvino.