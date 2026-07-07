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Actualitate· 2 min citire
Radu Drăgușin, oficial la Fiorentina! Mutarea poate ajunge la aproape 19 milioane de euro
Radu Drăgușin
Transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina a fost oficializat. Clubul din Serie A a anunțat marți transferul fundașului român de la Tottenham Hotspur, marcând astfel revenirea internaționalului în campionatul Italiei.
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