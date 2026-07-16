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Răzvan Lucescu a început munca la Al-Sadd. „The Boss in Motion!”, mesajul viral al clubului

Răzvan Lucescu

Răzvan Lucescu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iul. 2026, 17:43

Răzvan Lucescu a intrat deja în pâine la Al-Sadd, noua sa echipă din Qatar. La doar câteva zile după instalarea pe banca tehnică, antrenorul român a fost protagonistul unui videoclip publicat de club, în care apare extrem de implicat la ședința de pregătire.

Tehnicianul în vârstă de 57 de ani a deschis în această vară un nou capitol al carierei, după despărțirea de PAOK Salonic. Lucescu a semnat un contract pe doi ani cu Al-Sadd, urmând să încaseze un salariu de 3,5 milioane de dolari pe sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Românul îl înlocuiește pe Roberto Mancini, fostul selecționer al Italiei, și va avea parte de un duel interesant în campionatul Qatarului cu un alt antrenor român, Cosmin Contra, aflat pe banca formației Al-Arabi.

Al-Sadd a publicat pe rețelele sociale imagini de la unul dintre primele antrenamente conduse de Răzvan Lucescu. Românul apare atent la fiecare detaliu, oferind indicații jucătorilor și coordonând intens ședința de pregătire.

Clubul a însoțit videoclipul cu mesajul: „The Boss in Motion!” („Șeful în mișcare!”), postarea strângând rapid reacții din partea suporterilor.

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