Rețea destructurată de polițiști: autoturisme de lux furate din Europa, revândute în România

Sursă: realitatea.net

Șase persoane au fost reținute într-un dosar care vizează comercializarea unor autoturisme furate sau obținute fraudulos din mai multe state europene. Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), vehiculele proveneau din Spania, Germania, Italia și Franța și erau introduse în România pe baza unor documente falsificate.

În cadrul operațiunii „STOCKAR”, desfășurată pe 10 iunie sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Dâmbovița au efectuat 16 percheziții domiciliare în județele Dâmbovița, Ilfov, Buzău și Prahova, precum și în municipiul București. Totodată, au fost puse în aplicare nouă mandate de aducere.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2024-2026, persoanele cercetate ar fi intrat în posesia mai multor autoturisme prin închiriere sau prin contracte de leasing care ulterior nu au mai fost achitate. Vehiculele erau transportate în Germania, unde, folosind documente falsificate, erau obținute numere de înmatriculare provizorii.

Ulterior, mașinile erau aduse în România, unde suspecții ar fi modificat seriile de șasiu și le-ar fi vândut către diverse persoane folosind acte false.

Dosarul vizează infracțiuni precum fals în înscrisuri oficiale și sub semnătură privată, tăinuire, înșelăciune, influențarea declarațiilor, fals în declarații și sustragerea sau distrugerea de probe ori înscrisuri.

În urma perchezițiilor, polițiștii au indisponibilizat opt autoturisme de lux, 17 telefoane mobile, aproximativ 154.000 de lei și 9.000 de euro, o armă neletală supusă autorizării, patru laptopuri și 31 de chei aparținând unor autoturisme care nu au fost încă identificate.

Operațiunea a fost finanțată prin proiectul european „ISF LUMEN” și a beneficiat de sprijinul a doi polițiști din cadrul Poliției Orașului Rottweil din Germania.

Pe baza probelor administrate, șase persoane au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate magistraților, care vor decide asupra măsurilor preventive ce se impun.