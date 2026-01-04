Revoltă totală în PNL! Ilie Bolojan, umilit de un primar din propriul partid: „Orice prost știe să pună biruri pe popor!”

Șeful Guvernului a fost pus la zid și criticat de primarul orașului Cavnic din Maramureș

Premierul Ilie Bolojan a fost criticat dur chiar de un coleg din PNL, în contextul taxelor și impozitelor pe care le impune fără să țină cont de absolut nimic.

Liderul PNL și șeful Guvernului a fost pus la zid și criticat chiar de primarul orașului Cavnic din Maramureș, Vladimir Petruț, care a lansat un atac extrem de dur la adresa premierului, acuzându-l că împovărează populația cu taxe și că a rupt complet legătura cu realitatea.

Ilie Bolojan, pus la zid de un primar din propriul partid

Petruț spune că oamenii sunt tot mai nemulțumiți și că măsurile fiscale adoptate în ultima perioadă au creat o presiune uriașă asupra populației.

„Nu poţi în această ţară, în fiecare zi, să vii cu taxe şi cu biruri pe populație. În România, în ultimii ani, s-au tot mărit toate și nu s-a pus nimic în loc. Cetăţenii sunt debusolați. Din zece oameni cu care m-am întâlnit, zece sunt nemulţumiţi. Niciodată nu am văzut aşa ceva în România” , a declarat primarul în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.

Primarul orașului Cavnic a mai declarat că nici premierul, nici guvernanții, „nu mai înțeleg realitatea” și că măsurile luate sunt doar o încercare de a masca lipsa de rezultate.

„Orice prost știe să pună biruri pe popor”

„Cred că ei sunt pierduți de realitate și ceea ce prezintă în spaţiul public ascunde neputinţa, pentru că nu fac nimic pentru popor. Orice prost știe să pună biruri pe popor. Trebuie să vii şi cu soluţii. Noi nu am venit cu nicio soluţie” , a continuat Petruț.

Întrebat dacă aceste nemulțumiri sunt discutate în interiorul PNL, primarul a fost categoric:

„Nu ai cu cine discuta. Guvernul este o persoană fizică. Nu discută cu nimeni, nu ascultă pe nimeni. Și credeţi-mă, am acces la mulţi colegi importanți în partid. Nu ai cu cine discuta. Guvernul e luat pe persoană fizică.”

De asemenea, Vladimir Petruț a criticat și partenerii de coaliție, acuzându-i că votează fără să analizeze măsurile propuse:

„Cei mai mari vinovaţi sunt colegii de coaliţie, PSD şi USR, pentru că aprobă astfel de prostii fără să facă o analiză. La televizor spun că nu sunt de acord, dar votează cu două mâini. Va fi un haos total”, a încheiat edilul.