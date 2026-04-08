Scandal diplomatic: Germania îl face ipocrit pe JD Vance după acuzațiile privind alegerile din Ungaria
Guvernul german a reacționat dur la afirmațiile vicepreședintelui SUA, JD Vance, acuzându-l de ipocrizie după ce acesta a susținut că Uniunea Europeană s-ar fi implicat în alegerile din Ungaria.
Potrivit relatărilor POLITICO, oficialii de la Berlin au respins ferm acuzațiile și au întors criticile către liderul american, sugerând că vizita sa recentă la Budapesta ridică semne de întrebare.
Purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului german, Sebastian Hille, a declarat că afirmațiile lui JD Vance sunt nefondate.
„Respingem acuzaţia adusă de vicepreşedintele SUA, JD Vance, la un eveniment din Ungaria” cu privire la amestecul UE, a spus acesta în cadrul unei conferințe de presă.
Oficialul german a subliniat că prezența lui JD Vance la Budapesta cu doar câteva zile înainte de scrutin ar putea fi interpretată chiar ca o formă de implicare.
„Aş dori să subliniez – întrucât Vance se plânge de presupusa amestecare a UE în alegeri – că vicepreşedintele SUA s-a aflat în Ungaria cu doar câteva zile înainte de alegeri. Acest fapt vorbeşte de la sine cu privire la cine se amestecă”, a adăugat Sebastian Hille.
Schimbul de replici evidențiază tensiunile tot mai vizibile dintre Statele Unite și unele state europene pe tema influenței politice în regiune.
Citește și:
- 17:44 - Victorie pentru Realitatea PLUS: Curtea de Apel București a decis să suspende decizia CNA prin care se ridică licența postului. Televiziunea Poporului NU se închide
- 16:44 - Turcia îl omagiază pe Mircea Lucescu: moment de reculegere la toate meciurile
- 16:22 - Interviu EXCLUSIV Ana Maria Păcuraru - Sara Qudah (CPJ): România intră în tiparul global al cenzurii administrative
- 15:56 - Alexandra Păcuraru, după hotărârea CNA de a menține decizia de retragere a licenței televiziunii Realitatea PLUS: „Au fost pregătiți să respingă orice argument! Au câștigat doar prima luptă”- VIDEO
Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News