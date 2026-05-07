Scandal într-o autospecială SMURD din Maramureș. Un bărbat a fost reținut după ce a agresat doi paramedici

Un incident grav petrecut în județul Maramureș a dus la reținerea unui bărbat acuzat că a agresat doi paramedici aflați în misiune într-o autospecială SMURD.

De la ce a pornit conflictul?

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru comiterea a două infracțiuni de ultraj.

Anchetatorii spun că incidentul a avut loc în seara zilei de 1 mai 2026, în localitatea Mireșu Mare, în timp ce bărbatul se afla în interiorul unei autospeciale SMURD.

Conform procurorilor, acesta l-ar fi lovit de două ori cu pumnul în zona feței pe unul dintre paramedicii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Victima a suferit răni care necesită între 12 și 14 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, potrivit concluziilor preliminare.

În același incident, agresorul ar fi lovit și un al doilea paramedic, tot în zona feței. Acesta a avut nevoie de două până la trei zile de îngrijiri medicale.