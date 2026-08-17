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Semnal de alarmă de la IGSU: Peste 2.500 de hectare mistuite de flăcări, majoritatea din incendii scăpate de sub control

Incendiu în Dâmbovița

Incendiu în Dâmbovița

Realitatea de Maramures
Scris deRealitatea de Maramures
Publicat17 aug. 2026, 09:18
SursăRealitatea.net

În weekendul trecut, pompierii au intervenit la sute de incendii, majoritatea de vegetație. Potrivit datelor oficiale ale IGSU, au fost înregistrate peste 670 de focare, dintre care aproape 500 au fost arderi necontrolate.

În weekendul 14–16 august, pompierii au avut peste 5.600 de intervenții, iar incendiile de vegetație au dominat tabloul: 671 de focare, dintre care aproape 500 arderi necontrolate. Rezultatul – peste 2.750 de hectare de teren făcute scrum.

Arderea vegetației uscate este interzisă, iar amenzile sunt usturătoare: între 7.500 și 15.000 lei pentru persoane fizice și până la 100.000 lei pentru firme. IGSU derulează campania „NU APRINDE PERICOLUL!”, cu mesaje clare: nu incendiați vegetația, supravegheați orice sursă de foc și stingeți-o complet.

În paralel cu incendiile, echipajele au acordat peste 4.250 de măsuri de prim ajutor, asistând 4.267 de persoane, și au intervenit în 675 situații de salvare din medii ostile vieții. În 22 cazuri, pompierii au scos victime din autoturisme avariate, iar peste 50 de oameni aflați în stare critică au fost salvați.

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