Tragedie aviatică în Florida: nouă persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit în apropierea reședinței lui Donald Trump

Tragedie aviatică în Florida! Un avion Learjet s-a prăbușit în Palm Beach County. Toate cele nouă persoane aflate la bord au murit.
Un accident aviatic grav s-a produs în statul american Florida, în apropiere de reședința Mar-a-Lago a președintelui Donald Trump. Un avion privat de tip Learjet, la bordul căruia se aflau nouă persoane, s-a prăbușit într-o zonă rezidențială din comitatul Palm Beach. Toți cei aflați în aeronavă au murit.
Impactul a fost urmat de o explozie puternică și de un incendiu violent. Resturile avionului s-au împrăștiat în apropierea unei șosele intens circulate, iar la locul accidentului a rămas un crater de mari dimensiuni.
Avionul Learjet se îndrepta spre Bahamas
Potrivit informațiilor preliminare, aeronava decolase din Austin, statul Texas, și avea ca destinație Bahamas. Prăbușirea s-a produs în zona Palm Beach County, la aproximativ 11 kilometri de reședința Mar-a-Lago, proprietatea lui Donald Trump.
Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a descris accidentul drept o tragedie aviatică de proporții și a confirmat că toate cele nouă persoane aflate la bord și-au pierdut viața. Până la momentul primelor comunicări oficiale, nu fuseseră raportate victime la sol.
Pilotul ar fi transmis un apel de urgență înainte de impact
Primele informații despre ultimele momente ale zborului indică faptul că aeronava ar fi traversat o zonă cu vreme severă înainte de prăbușire.
Conform datelor preliminare, pilotul ar fi raportat acumulări de gheață pe aeronavă și turbulențe moderate. Ulterior, acesta a transmis un apel de urgență de tip „Mayday” și a semnalat o coborâre accelerată.
Datele de monitorizare a zborului indică o pierdere rapidă de altitudine, de peste 8.200 de metri, înainte ca semnalul aeronavei să dispară.
La scurt timp, avionul s-a izbit de sol și a explodat. Imaginile surprinse de martori arată momentul impactului, urmat de o minge de foc și de degajări importante de fum.
Autoritățile americane au început ancheta
Echipajele de intervenție au ajuns la locul accidentului și au securizat zona. Resturile aeronavei au fost împrăștiate pe o suprafață extinsă, iar autoritățile au luat măsuri pentru protejarea locuitorilor din apropiere.
Administrația Federală a Aviației (FAA) și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) participă la investigarea accidentului.
Cauzele exacte ale prăbușirii nu au fost stabilite deocamdată. Condițiile meteorologice, inclusiv furtuna traversată de aeronavă, se numără printre aspectele care urmează să fie analizate de anchetatori.
Identitatea celor nouă persoane care și-au pierdut viața nu fusese făcută publică în primele informații transmise de autorități.