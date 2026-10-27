Prognoza ANM până pe 23 noiembrie. Când se răcește vremea și cum vor evolua ploile
Prognoza ANM până pe 23 noiembrie
Prognoza ANM pentru 26 octombrie – 23 noiembrie 2026: temperaturi sub normal la începutul lunii, precipitații apropiate de mediile obișnuite și o revenire treptată la valori normale.
Vremea se va răci ușor în România la începutul lunii noiembrie, când temperaturile medii vor coborî sub valorile obișnuite pentru această perioadă. Potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), tendința de răcire va fi resimțită în toate regiunile țării în primele două săptămâni ale lunii, urmând ca temperaturile să revină la valori apropiate de normal în a doua jumătate a intervalului analizat.
Estimările meteorologice pentru perioada 26 octombrie – 23 noiembrie 2026 indică și o schimbare în regimul precipitațiilor. La finalul lunii octombrie, ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit în anumite zone din vestul și nordul țării. Ulterior, cantitățile de precipitații sunt estimate să se apropie de mediile climatologice în toate regiunile.
Prognoza meteo pentru 26 octombrie – 2 noiembrie: temperaturi apropiate de normal
Ultima săptămână din octombrie și primele zile din noiembrie vor aduce temperaturi medii apropiate de cele specifice perioadei, la nivelul întregii țări.
În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează un deficit în regiunile intracarpatice. Cele mai mari abateri sunt așteptate în zona Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali.
În restul teritoriului, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă a anului.
Vreme mai rece în toată țara între 2 și 9 noiembrie
Prima săptămână completă din noiembrie va aduce o scădere ușoară a temperaturilor medii. Valorile estimate de ANM vor fi sub mediile obișnuite pentru acest interval în toate regiunile României.
Răcirea nu este estimată să fie una accentuată la nivelul mediilor săptămânale, însă vremea va deveni mai rece decât în mod normal pentru începutul lunii noiembrie.
În privința precipitațiilor, cantitățile de ploaie estimate vor fi apropiate de cele specifice perioadei, atât în regiunile din vest, cât și în cele din estul și sudul țării.
Prognoza ANM pentru 9–16 noiembrie: temperaturile rămân sub normal
Tendința de răcire va continua și în a doua săptămână a lunii noiembrie. Potrivit estimărilor meteorologice, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai scăzute decât cele normale pentru acest interval, pe întreg teritoriul României.
În aceeași perioadă, regimul precipitațiilor va rămâne apropiat de cel obișnuit pentru mijlocul lunii noiembrie. ANM nu indică, în această estimare săptămânală, abateri importante ale cantităților de precipitații la nivel național.
Prognoza oferă o imagine de ansamblu asupra evoluției vremii, însă nu poate stabili cu precizie zilele în care vor apărea ploi sau eventuale fenomene meteorologice intense.
Cum va fi vremea între 16 și 23 noiembrie
În ultima săptămână inclusă în prognoza analizată, temperaturile medii vor reveni la valori apropiate de cele normale pentru această perioadă a anului.
Tendința este valabilă pentru toate regiunile României și marchează o revenire după intervalul mai rece estimat pentru prima jumătate a lunii noiembrie.
Și cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile climatologice specifice perioadei, potrivit estimărilor ANM.
Astfel, spre finalul intervalului analizat, meteorologii nu anticipează abateri importante la nivel național nici în privința temperaturilor medii, nici a regimului pluviometric.
Ce trebuie să știm despre prognoza meteo pe patru săptămâni
Estimările meteorologice publicate de ANM sunt realizate pe baza datelor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Acestea urmăresc evoluția temperaturilor medii și a cantităților de precipitații în raport cu valorile climatologice specifice fiecărui interval.
Prognoza pe patru săptămâni nu oferă detalii exacte despre fiecare zi și nici nu poate anticipa cu precizie fenomenele extreme de scurtă durată.
Pentru informații despre ploi abundente, vânt puternic, ninsori sau alte fenomene care pot afecta temporar anumite zone, sunt necesare prognozele pe termen scurt și avertizările meteorologice actualizate.
În concluzie, estimările ANM pentru intervalul 26 octombrie – 23 noiembrie 2026 indică o vreme apropiată de normal la finalul lunii octombrie, o perioadă mai rece în primele două săptămâni din noiembrie și o revenire a temperaturilor la valori obișnuite spre finalul intervalului. Precipitațiile sunt estimate să se mențină, în general, în apropierea mediilor climatologice după deficitul prognozat în anumite regiuni la sfârșitul lunii octombrie.
Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News