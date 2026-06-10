Trei persoane reținute într-un dosar de indemnizații obținute ilegal

Trei persoane au fost reținute, iar alte patru au fost plasate sub control judiciar, în urma unei ample acțiuni desfășurate de polițiști în comuna Poienile de sub Munte, județul Maramureș.

Operațiunea a inclus 17 percheziții domiciliare și zece mandate de aducere, într-un dosar privind obținerea ilegală a indemnizațiilor de maternitate și de creștere a copilului.

Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane fizice și firme ar fi declarat în mod fals existența unor raporturi de muncă și niveluri nereale ale veniturilor. Prin aceste informații, instituțiile care administrează Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate ar fi fost induse în eroare, fiind acordate indemnizații necuvenite. Prejudiciul estimat produs bugetului public depășește 1,3 milioane de lei, potrivit emaramures.ro .

Pentru recuperarea pagubei, procurorii au instituit sechestru asupra unor bunuri mobile și imobile evaluate la aproximativ un milion de lei. Totodată, au fost poprite 15 conturi bancare ale persoanelor cercetate.

Dosarul vizează infracțiuni de înșelăciune, fals în declarații și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea integrală a prejudiciului.