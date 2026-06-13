Cum va fi vremea în România. Temperaturile cresc în majoritatea regiunilor, dar ploile nu dispar complet

Publicat 13 iun. 2026, 10:30 Sursă realitatea.net

România are parte sâmbătă de o ușoară încălzire a vremii, după temperaturi sub normalul perioadei. Valorile termice vor crește în aproape toate regiunile țării, însă instabilitatea atmosferică rămâne prezentă în anumite zone, unde sunt așteptate averse și intensificări ale vântului.

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