Trenuri suspendate din cauza vremii nefavorabile
Trenuri suspendate din cauza vremii nefavorabile
Călătorii sunt rugați să consulte informațiile actualizate
CFR Călători a anunțat că 20 de trenuri au fost anulate, astăzi, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile ce îngreunează circulația feroviară în zonele aflate sub cod de ninsori.
Potrivit unui comunicat al companiei, pentru intervenții și degajarea căii ferate a fost suspendată circulația, temporar, pe mai multe rute, printre care București Nord - Brașov și retur, Ploiești Vest - București Nord, București Nord – Galați și București Nord – Constanța.
Pe distanța Ploiești – București circulația feroviară a fost închisă la primele ore ale dimineții, din cauza unor copaci căzuți pe linia de contact, potrivit CFR Călători. Compania menționează că situația este în evoluție și pot interveni și alte modificări de circulație (ore de plecare/sosire, suspendări).
Călătorii sunt rugați să consulte informațiile actualizate privind circulația trenurilor înainte de efectuarea călătoriei și să urmărească anunțurile din stații.
Citește și:
- 08:16 - Control cu surprize la granița cu Ucraina: descoperirea făcută de polițiști într-un TIR
- 19:42 - Atenție la „Romance Scam” și site-urile fantomă înainte de 8 Martie. Recomandările experților pentru a nu cădea în plasa infractorilor cibernetici
- 19:35 - Peste 200 de minori sunt încă în Orientul Mijlociu. Anunțul purtătorului de cuvânt al MAE
- 19:32 - Comisia Europeană: Amenințările lui Zelenski împotriva lui Orban sunt „inacceptabile”
Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News