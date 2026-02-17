Un elev de 12 ani a fost lovit de două colege, la o școală din Maramureș

Poliția a deschis o anchetă

Un incident grav a avut loc la finalul orelor de curs într-o școală generală din Vișeu de Sus, județul Maramureș, unde un băiat de 12 ani ar fi fost agresat și fugărit de două colege de aceeași vârstă.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, mama copilului a sesizat poliția, reclamând că fiul său ar fi fost agresat după terminarea programului școlar.

„O femeie a sesizat polițiștii orașului Vișeu de Sus despre faptul că fiul său de 12 ani, elev al unei unități de învățământ din oraș, ar fi fost agresat după terminarea orelor de curs. În cadrul verificărilor, polițiștii au identificat două tinere, ambele de 12 ani, bănuite de comiterea faptei”, au transmis reprezentanții IPJ Maramureș.

Mama minorului a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu și nu a depus plângere penală. Cu toate acestea, polițiștii au început verificările pentru a stabili cu exactitate împrejurările incidentului. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, băiatul ar fi refuzat să mai urce în microbuzul școlar de teamă și ar fi mers pe jos spre casă, scrie presa locala.

Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a fost informat despre situație. Reprezentanții instituției au precizat că, potrivit procedurilor, elevii ar trebui supravegheați în curtea școlii până la plecarea cu microbuzul. Autoritățile continuă cercetările pentru clarificarea situației și prevenirea unor incidente similare.

Sursa: Realitatea de Maramures