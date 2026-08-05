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Un fragment dintr-o rachetă SpaceX s-a prăbușit pe Lună. Ce au aflat cercetătorii după impact

Luna

Luna

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 aug. 2026, 20:19

Un fragment al unei rachete Falcon 9, rămas în derivă în spațiu după o misiune din 2025, s-a izbit de suprafața Lunii într-un eveniment considerat extrem de rar de către specialiști.

Obiectul provenea din treapta superioară a unei rachete SpaceX care lansase spre Lună un modul de aselenizare al companiei Firefly Aerospace. După încheierea misiunii, componenta a rămas fără combustibil și a continuat să orbiteze necontrolat până în momentul impactului.

Potrivit estimărilor, fragmentul, care cântărea aproximativ patru tone și avea dimensiuni comparabile cu o clădire de cinci etaje, a lovit Luna cu o viteză de aproape 8.960 km/h. În lipsa unei atmosfere care să îi reducă viteza, coliziunea a produs un crater și un nor uriaș de praf lunar.

Evenimentul le oferă cercetătorilor o oportunitate rară de a studia comportamentul materialului ejectat în urma impactului. Analiza particulelor ridicate de pe suprafața Lunii îi poate ajuta să înțeleagă mai bine structura solului lunar și efectele produse de astfel de coliziuni.

Specialiștii vor monitoriza în perioada următoare zona impactului, folosind imagini și date colectate de sondele aflate pe orbita Lunii, pentru a evalua dimensiunea craterului și modificările produse la suprafața satelitului natural al Pământului.

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