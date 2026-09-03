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Actualitate· 1 min citire
Urs văzut pe o stradă din orașul Borșa; a fost emis mesaj RO-ALERT
Urs în locaitatea Borșa
Publicat3 sept. 2026, 09:06
Sursărealitatea.net
Echipajele de pompieri și jandarmi au intervenit, în noaptea de miercuri spre joi, pe strada Moldovei din orașul Borșa, situat la poalele Munților Gutâi, pentru a îndepărta un urs, a cărui prezență a fost semnalată de cetățeni la 112, a informat purtătorul de cuvânt al Instituției Prefectului Județul Maramureș, Dan Bucă.
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