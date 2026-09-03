Actualitate· 1 min citire

Urs văzut pe o stradă din orașul Borșa; a fost emis mesaj RO-ALERT

Urs în locaitatea Borșa

Urs în locaitatea Borșa

Scris deStoica Marian
Publicat3 sept. 2026, 09:06
Sursărealitatea.net

Echipajele de pompieri și jandarmi au intervenit, în noaptea de miercuri spre joi, pe strada Moldovei din orașul Borșa, situat la poalele Munților Gutâi, pentru a îndepărta un urs, a cărui prezență a fost semnalată de cetățeni la 112, a informat purtătorul de cuvânt al Instituției Prefectului Județul Maramureș, Dan Bucă.

Echipele de intervenție au efectuat verificări sistematice în zonă și au produs zgomote specifice pentru îndepărtarea animalului sălbatic din arealul gospodăriilor și locuințelor existente.

Echipajele de intervenție au menținut măsurile specifice de monitorizare și verificare a zonei, în vederea identificării de noi indicii cu privire la prezența ursului. După ce s-au asigurat că situația semnalată nu mai reprezintă un pericol pentru cetățeni, echipajele de intervenție au revenit fiecare la sediul instituțiilor publice.

Conform aceleiași surse, prezența animalului sălbatic a fost semnalată prin Sistemul Național Unic de Apeluri de Urgență 112.

Au fost anunțate autoritățile administrației publice locale, respectiv un echipaj de jandarmi, care a plecat la fața locului.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) al Județului Maramureș a transmis un mesaj RO-ALERT, în scopul avertizării populației despre prezența ursului pe stradă. În zonă s-a deplasat și un echipaj medical de prim ajutor EPA-SMURD.

AGERPRES

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ursiBorșa112RO-ALERT

Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe