Urs văzut pe o stradă din orașul Borșa; a fost emis mesaj RO-ALERT

Publicat 3 sept. 2026, 09:06 Sursă realitatea.net

Echipajele de pompieri și jandarmi au intervenit, în noaptea de miercuri spre joi, pe strada Moldovei din orașul Borșa, situat la poalele Munților Gutâi, pentru a îndepărta un urs, a cărui prezență a fost semnalată de cetățeni la 112, a informat purtătorul de cuvânt al Instituției Prefectului Județul Maramureș, Dan Bucă.

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