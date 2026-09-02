Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR/ECR): „România nu poate fi pedepsită la Bruxelles pentru reglările de conturi ale PNL, USR și UDMR”

Europarlamentarul AUR/ECR Georgiana Teodorescu condamnă încercările grupurilor PPE, Renew și Verzilor din Parlamentul European care se află pe punctul de a depune o rezoluție împotriva statului român. Potrivit eurodeputatului, inclusiv reprezentați ai partidelor PNL, USR și UDMR s-ar fi alăturat inițiativei, fapt care constituie un act extrem de grav care pune în pericol interesele țării.
„Informațiile venite astăzi de la Bruxelles sunt extrem de grave. Grupurile PPE, Renew și Verzii ar fi dispuse să susțină declanșarea unei rezoluții împotriva României pe tema statului de drept, după demersuri în care sunt implicați inclusiv reprezentanți ai partidelor românești din aceste familii europene.
Printre subiectele invocate se află situația Pride de la Oradea, legea privind transparența finanțării ONG-urilor, situația juridică a lui Dominic Fritz și independența justiției. Una este confruntarea politică dintre noi, în România, și cu totul altceva este ca europarlamentari români să își ducă războaiele politice interne la Bruxelles și să contribuie la transformarea propriei țări în țintă pentru sancțiuni și presiuni europene.
Miza este cu atât mai serioasă cu cât viitorul cadru financiar european întărește legătura dintre respectarea statului de drept și accesul la fondurile UE. România traversează deja o perioadă economică și bugetară dificilă, iar fondurile europene sunt esențiale pentru infrastructură, agricultură, administrații locale și investiții. Să creezi deliberat muniție politică împotriva propriei țări, știind că asemenea mecanisme pot avea în cele din urmă consecințe financiare, este o formă de iresponsabilitate pe care nicio dispută de partid nu o poate justifica. Iar românii trebuie să știe foarte clar cine și ce a susținut în aceste consultări.
AUR și reprezentanții săi din ECR au procedat corect refuzând să susțină un asemenea demers. Putem avea dezacorduri profunde în România despre ONG-uri, Dominic Fritz, manifestațiile LGBT sau funcționarea justiției și le putem tranșa democratic, prin Parlament, instanțe și instituțiile statului. Dar România nu trebuie pusă la zid în Parlamentul European pentru ca USR să își salveze președintele, pentru ca PNL să își rezolve propriile contradicții sau pentru ca politicieni români să obțină câteva aplauze în grupurile lor europene.
Mandatul unui europarlamentar român nu este să caute instrumente prin care propria țară poate fi pedepsită, ci să apere interesele cetățenilor care l-au trimis acolo.
Dacă această rezoluție va ajunge în plen, fiecare europarlamentar român va trebui să spună limpede de partea cui se află. Europa este o uniune de state membre, nu un tribunal la care partidele românești își denunță adversarii și cer apoi pedepsirea întregii țări. Astăzi pot spune că vor doar o rezoluție.
Mâine discuția poate ajunge la condiționalități și bani europeni. România nu trebuie să plătească factura războaielor politice purtate de PNL, USR și UDMR la Bruxelles”, a declarat europarlamentarul AUR, Georgiana Teodorescu.
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