Volodimir Zelenski a ajuns în România. Nicușor Dan l-a primit pe liderul de la Kiev la Palatul Cotroceni

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit joi la București pentru o vizită oficială menită să consolideze parteneriatul strategic dintre cele două țări vecine. Liderul de la Kiev a fost primit la Palatul Cotroceni de către președintele României, Nicușor Dan, agenda discuțiilor reflectând nevoia unei cooperări strânse în fața provocărilor de securitate fără precedent din regiunea Mării Negre.

Parteneriat strategic și cooperare militară

Vizita, care are loc la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă, subliniază rolul esențial pe care România îl joacă în sprijinirea efortului de apărare al Ucrainei. Discuțiile de la Palatul Cotroceni s-au axat pe intensificarea cooperării sectoriale, cu un accent deosebit pe industria de apărare și energie.

Un punct central al dialogului l-a reprezentat dezvoltarea conectivității transfrontaliere și securitatea rutelor de transport pentru cerealele ucrainene. Totodată, liderii au abordat pregătirea piloților ucraineni în centrul specializat din România, un proiect vital pentru modernizarea forțelor aeriene ale Kievului.

Reconstrucția Ucrainei și integrarea europeană

Dincolo de sprijinul militar imediat, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au discutat despre rolul pe care România îl va avea în procesul de reconstrucție post-conflict a Ucrainei. Companiile românești și expertiza tehnică de la București sunt văzute ca elemente-cheie în refacerea infrastructurii critice a statului vecin.

De asemenea, Administrația Prezidențială a subliniat importanța dialogului privind drepturile minorității române din Ucraina, un subiect sensibil dar esențial pentru armonia bilaterală, vizând în special accesul la educație în limba maternă. În plan diplomatic, România și-a reafirmat sprijinul necondiționat pentru parcursul european al Ucrainei, liderul român evidențiind că stabilitatea Kievului este sinonimă cu securitatea întregii Europe.

Programul oficial a inclus, pe lângă primirea la Cotroceni, și o întrevedere la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan. Aceste discuții tehnice au vizat proiecte economice concrete, menite să faciliteze tranzitul de energie și mărfuri, consolidând astfel reziliența economică a ambelor state.