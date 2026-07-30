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Actualitate· 1 min citire
Zendaya a furat toate privirile la premiera noului „Spider-Man”! Rochia inspirată de pânza de păianjen a făcut senzație
Zendaya
Zendaya și Tom Holland au fost în centrul atenției la premiera londoneză a filmului „Spider-Man: Brand New Day”, marcând una dintre primele apariții publice după ce au confirmat că sunt căsătoriți.
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