Alerte la pompă: Benzina și motorina s-au scumpit din nou! Cât costă un litru de carburant joi, 13 august

Publicat 13 aug. 2026, 09:31 Sursă Realitatea.Net

Val de scumpiri de la o zi la alta la benzinăriile din țară. În ultimele 24 de ore, tariful pentru un litru de benzină a crescut vertiginos cu aproximativ 20 de bani, în timp ce motorina s-a scumpit cu aproape 15 bani, punând o nouă presiune pe buzunarele șoferilor.

Distribuie articolul