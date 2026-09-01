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Economie· 1 min citire
Când va fi gata o autostradă importantă pentru românii care merg în Grecia
FOTO: Arhivă
Tronsonul vital pentru românii care merg în Grecia se apropie de finalizare, anunță autoritățile bulgare
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