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Actualitate· 1 min citire
A murit Anca Pandrea. Actrița avea 80 de ani
Anca Pandrea
Actrița Anca Pandrea a murit la vârsta de 80 de ani, potrivit unui anunț publicat luni seară pe Facebook de Ingrid Lalique, o apropiată a artistei.
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