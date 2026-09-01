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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan reia negocierile informale cu partidele, pentru formarea unui nou guvern
Președintele Nicușor Dan
Publicat1 sept. 2026, 07:12
Actualizat1 sept. 2026, 07:27
SursăRealitatea.net
Nicușor Dan se întâlnește în aceste zile cu liderii politici la Palatul Cotroceni într-o serie de consultări informale înainte de o nouă nominalizare de prim ministru. Surse apropiate administrației prezidențiale, citate de Realitatea Plus, susțin că la finalul acestei săptămâni se va face o noua propunere de premier.
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